Качающееся такси в Москве попало на видео и заинтересовало пользователей сети

Автомобиль такси, стоящий на месте и раскачивающийся вверх и вниз, попал на видео и заинтересовал пользователей сети. Ролик опубликовали в Telegram-канал «Что там в Москве?».

«Чем занимаются пассажиры?» — пошутила администрация сообщества, намекнув, что в автомобиле может происходить сексуальный контакт.