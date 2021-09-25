Качающееся такси в Москве попало на видео и заинтересовало пользователей сети
Автомобиль такси, стоящий на месте и раскачивающийся вверх и вниз, попал на видео и заинтересовал пользователей сети. Ролик опубликовали в Telegram-канал «Что там в Москве?».
«Чем занимаются пассажиры?» — пошутила администрация сообщества, намекнув, что в автомобиле может происходить сексуальный контакт.
Комментаторов развеселило это предположение. «Проверяют мягкость сидений», «Зарядку делают, очевидно же», — посмеялись юзеры.
Пользователи высказали и другие предположения. Кто-то написал, что пассажиры могут качаться в такт ритмичной музыке. Один из юзеров посчитал, что водитель такси «испытывает судьбу и ручник», поэтому машина двигается туда-сюда. А кто-то вовсе предположил, что в багажнике лежит человек, который пытается оттуда выбраться.
Ранее на дорогах Москвы заметили «Жигули», почти полностью обшитые красным ковром. Пользователей сети заинтересовало, как владелец автомобиля моет свою машину.
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