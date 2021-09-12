В Москве на дорогах заметили машину из ковра

В комментариях интернет-пользователи стали активно обсуждать, как владельцу мыть свою машину. «Пылесосом», «Ванишем», «Ковер поменять», «В химчистку», «В пруды заехал, и все», «Выбивать», — предположили подписчики паблика.

«Единственная машина, которая от столкновения становится только чище, так как выбивается пыль», — заключил один из юзеров.

В конце августа фотография забитого вещами автомобиля с табличкой «Машина не продается!» развеселила пользователей сети.

Многие из них сошлись на том, что подобные машины необходимо вывозить на свалку, чтобы те не занимали парковочные места.

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