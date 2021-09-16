Качество ремонта лестницы на станции МЦК возмутило россиян

В комментариях пользователи раскритиковали рабочих за некачественный ремонт.

«А как могут еще мигранты класть асфальт, неудивительно», «Вот интересно, когда люди ремонт делают, они вообще с закрытыми глазами работают?», «Это же преступление против стариков, мам с колясками, да против любого человека, который это просто не заметит!! А про гололед вообще нет речи», — написали подписчики.

При этом многие отметили, что виноваты не только рабочие, но и их начальники, которые принимают результаты такого ремонта лестницы. Также местным жителям посоветовали отправить фотографию с жалобой на портал «Наш город».

В конце августа мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, как на благоустройство города влияют пожелания москвичей, и поделился текущими планами работ в столице. Градоначальник отметил, что его посты о преобразованиях в разных округах города всегда вызывали отклик в соцсетях. Горожане активно высказывают мнения, которые учитываются в проектах обустройства территорий.

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