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Каховская линия метро закрылась навсегда

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Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Самая короткая линия московского метро — Каховская — с 26 октября навсегда прекратила работу. Об этом сообщается на сайте столичной подземки.

Ветка, состоящая из трех станций, закрылась на реконструкцию, и вновь откроется уже в составе Большой кольцевой линии метро.

До реконструкции интервал движения поездов на станциях Каховской ветки составлял пять минут. После включения этой ветки в состав БКЛ перерыв между поездами будет соответствовать графику новой кольцевой линии, а количество поездов вырастет в разы

24 октября стало известно, что расходы на строительство метро в Москве с 2011 по 2024 год могут составить более двух триллионов рублей.

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