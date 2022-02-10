Кальянщик из Москвы назвал национальности и конфессии своих клиентов

Московский кальянщик Аркадий Медведь в беседе с «Мослентой» рассказал о своих посетителях, назвав их национальности и конфессии.

Молодой человек отметил, что в кальянной работал с разными людьми. «Я, например, однажды делал кальян для широко известной в узких кругах девушки. Она работает на OnlyFans. В следующий раз моим клиентом был советник Росатома», — пояснил Медведь.

Он также вспомнил, как встречал в своем заведении гостей самых разных национальностей и конфессий. По его словам, на Чемпионате мира по футболу 2018 года к нему приходило очень много людей. «Я тогда познакомился с очень классными сербами. Было много гостей из мусульманских стран, например, из Египта. Помню, были и ребята из Мексики», — с ностальгией вспомнил москвич.

«Кальянные сводят людей друг с другом. И это по-настоящему хорошо», — заключил кальянщик.

Ранее кальянщик из Москвы назвал сумму своего заработка.