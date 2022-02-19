Врач назвала распространенные при лечении кашля ошибки

Врач-терапевт высшей категории Александра Кожевникова в беседе с радио Sputnik назвала ошибки, которые люди допускают при лечении кашля.

Она отметила, что при появлении данного симптома многие делают вывод, что он вызван простудным заболеванием. Далее без консультации врача люди начинают принимать отхаркивающие препараты, чего делать не стоит, так как кашель может быть не только признаком инфекции, но и других патологий. «Поэтому отхаркивающие препараты могут не подействовать или дать побочные эффекты. Прежде чем лечить кашель, надо устанавливать причину», — предупреждает Кожевникова.

Еще одной распространенной ошибкой является начало приема антибактериальных препаратов при заражении COVID-19 или ОРВИ без назначения врача. Эксперт подчеркнула, что без медицинского образования человек неспособен правильно подобрать антибиотик и рассчитать его оптимальную дозу. В случае неправильного выбора препарат может навредить организму.

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