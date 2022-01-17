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Хабиб Нурмагомедов открыл ресторан быстрого питания в Москве

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Хабиб Нурмагомедов открыл ресторан быстрого питания в Москве
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Боец смешанных единоборств (ММА) и экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов открыл в деловом центре «Москва-Сити» первый ресторан собственной сети быстрого питания M-eat by Khabib. Об этом сообщили «Ведомости».

Стало известно, что к концу мая 2022 года компания «М-ит групп франчайзинг», связанная с Нурмагомедовым, планирует открыть в столице еще 14 точек общепита, при этом конкретные адреса пока не раскрываются. Представитель сети добавил, что к 2023 году проект планирует расширение в Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Турции и Объединенных Арабских Эмиратах. В этих странах запланировано открытие 150 ресторанов.

Кроме того, источник сообщил, что компания рассматривает возможность расширения в Центральном федеральном округе и на Северном Кавказе.

Ранее Нурмагомедов прокомментировал избиение тремя дагестанцами пассажира московского метро. Боец раскритиковал поступок своих земляков, но в то же время осудил СМИ за подачу новостей о происшествии.

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