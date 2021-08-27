После нападения собак на ребенка в Дмитрове чиновников проверят на халатность

В Москве расследуют уголовное дело по факту нападения бродячих собак на ребенка в Дмитровском городском округе, сообщили в пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

Инцидент произошел вечером в среду, 25 августа. В деревне Никольское бродячие собаки напали на семилетнего мальчика. После этого ребенок попал в больницу с многочисленными ранами.

Как сообщила агентству городских новостей «Москва» помощник руководителя регионального Следственного комитета Анна Тертичная, будут допрошены родители мальчика, назначена судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, следователи проверят, какие меры предприняли чиновники администрации ради исключения подобных случаев. Дело возбуждено по статье о халатности и находится на контроле прокуратуры Подмосковья.

В июле в деревне Филипповское Чеховского городского округа ротвейлер напал на двоих детей: четырехлетнюю девочку и 11-месячного мальчика. Отогнать животное помогли прохожие, которые прибежали на крики матери детей и хозяйки собаки.

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