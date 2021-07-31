В Подмосковье ротвейлер напал на двоих детей

В субботу, 31 июля, в деревне Филипповское Чеховского городского округа ротвейлер напал на двоих детей: четырехлетнюю девочку и 11-месячного мальчика. Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий, следственные органы начали проверку обстоятельств инцидента. Ее слова приводит РИА Новости.

По данным ведомства, мать с двумя детьми подошли к частному дому для покупки овощей у хозяйки участка. В этот момент с цепи сорвался ротвейлер и выбежал на улицу. Сначала собака напала на девочку, а затем повалила на землю коляску с грудничком и стала кусать его за голову. Отогнать животное помогли прохожие, которые прибежали на крики матери детей и хозяйки собаки.

По данным РЕН ТВ, оба ребенка получили тяжелые травмы — у мальчика диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, множество переломов, а также укусы. Сейчас ребенок находится в реанимации. Его сестру также доставили в больницу со множественными укусами.

«В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления причин и обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — уточнила Врадий.

Ранее жительница Москвы рассказала о том, что опасные собаки без поводка и намордника несколько раз бросались на других животных и людей в Митинском парке. «Второй раз кобель из этой пары рвет моего пса, наносит увечья, которые приходится долго лечить», — возмутилась женщина и уточнила, что хозяин собак тоже напугал ее своим неадекватным поведением. «Нанес мне телесные повреждения, дрался со мной. Мужчина с женщиной! Нужно остановить его, пока не произошло непоправимое. Непредсказуемо, кто станет следующей жертвой собак, а может быть, и хозяина», — пожаловалась москвичка.

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