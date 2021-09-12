Химик рассказал о возможных причинах смертельного отравления в Люблино

Доктор химических наук, профессор Дмитрий Мустафин рассказал телеканалу РЕН ТВ, по каким причинам могло произойти смертельное отравление москвичей в Люблино.

По словам эксперта, раньше он никогда не слышал о летальных отравлениях арбузом. «То есть это может быть связано либо с тем, что арбуз был специально отравлен, либо что это вообще с арбузом никак не связано», — сказал он.

Мустафин отметил, что за последнее время было зафиксировано почти десять случаев отравления. При этом некоторые из пострадавших не ели арбузов. Поэтому есть вероятность, что жители дома могли отравиться из-за дезинфекции.

«Эти вещества, которые используются для борьбы с крысами, с мышами и даже тараканами, они действительно являются очень токсичными, многие из этих веществ аналогичны тем веществам, которые применяются как боевое химическое оружие», — пояснил доктор наук. Он предположил, что средства могли быть использованы неправильно и без соблюдения техники безопасности.

10 сентября жителям дома на Совхозной улице стало плохо. По предварительной версии, их состояние ухудшилось после того, как они съели арбуз. Речь идет о бабушке, маме и внучке. Их госпитализировали, но пожилая женщина и девочка скончались. Мама остается в больнице.

Позднее оказалось, что еще троих жильцов дома госпитализировали. Они также ели арбуз. В больницу попали две несовершеннолетние девочки 12 и 17 лет, а также 26-летний мужчина.

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