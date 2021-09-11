Еще троих соседей отравившейся арбузом московской семьи госпитализировали

В Москве госпитализировали еще троих соседей семьи, которая накануне отравилась арбузом из магазина «Магнит». Все они проживают в одном доме на Совхозной улице. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что врачи диагностировали у пострадавших бактериальную кишечную инфекцию, у них наблюдается сильная рвота.

Помимо новых госпитализированных, в этом же доме плохо стало девятилетнему мальчику, который жалуется на тошноту и боль в животе, пишет Telegram-канал. Ребенка в больницу не доставляли, он находится дома.

Кроме того, в скорую помощь стали звонить местные жители из соседних домов. В частности, из дома под номером 41 госпитализировали 66-летнюю женщину с признаками отравления.

Ранее из супермаркета «Магнит» на Совхозной улице убрали все арбузы и дыни после сообщений СМИ о смертельном отравлении двух человек. Также стало известно, что забракованный товар положили на пол у входа в магазин, и арбузы мог взять любой желающий.

Прокуратура в Москве начала проверку сведений об отравлении арбузом семьи, в которой скончались пожилая женщина с внучкой. По предварительной информации, 9 сентября 15-летнюю девочку, ее мать и бабушку госпитализировали с отравлением. В прокуратуре пояснили, что, по информации СМИ, накануне они, кроме главы семьи, ели арбуз, купленный в магазине.

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