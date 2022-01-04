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Химик развеяла миф о потреблении воды в период сухости кожи

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Химик развеяла миф о потреблении воды в период сухости кожи
Фото: Daria Shevtsova / Pexels

Химик и блогер Юлия Сотникова в разговоре с «Мослентой» развеяла миф о потреблении большого количества воды в борьбе с сухой кожей.

По ее словам, потребление воды никак не влияет на состояние человеческой кожи. «На кожу может влиять только та вода, которая на убывании. Потребление влаги не повышает количество воды в роговом слое, потому что она туда попросту не дойдет. Процесс увлажнения работает только на роговом слое», — объяснила она, уточнив, что в этом вопросе важно следить за содержанием витамина D и ферритином в организме. Эксперт также посоветовала использовать дома увлажнитель воздуха, для которого не существует никаких противопоказаний. Оптимальной она назвала влажность в помещении в 50 процентов.

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