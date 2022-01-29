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Хозяйка «концлагеря для собак» в Подмосковье открыла новый приют

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Хозяйка «концлагеря для собак» в Подмосковье открыла новый приют
Фото: Alexandr Liskin / Globallookpress.com

Владелица «концлагеря для собак» Ирина Тиховская, которую ранее обвинили в неоднократном плохом обращении с животными, вновь открыла приют, передает РЕН ТВ.

Новый объект находится на территории Новой Москвы: там расположены вольеры с собаками. Охранник приюта заявил журналистам, что на этой местности нет приюта и попросил дождаться хозяйку территории. Позже к воротам подъехала Тиховская, которая отказалась давать комментарии.

Как уточнила зоозащитник Эльвира Стрельникова, общественность уже давно наблюдает за деятельностью женщины. Суд постановил закрыть одно из учреждений, которым она руководила.

В августе 2021 года жители подмосковного города Красногорска обнаружили «концлагерь для собак» в одном из местных конно-спортивных клубов (КСК). Они рассказали, что голодные собаки живут в грязи и антисанитарии, у многих были видны серьезные раны, потертости, некоторые животные болели.

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