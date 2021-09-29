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Художник нарисовал голову клоуна на резиденции посла Швейцарии в Москве
Фото: <a href="https://www.instagram.com/tinkivinkias/?hl=ru" target="_blank">@tinkivinkias</a>
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве художника, который нарисовал голову клоуна на заборе особняка Олениной-Думнова. Об этом во вторник, 28 сентября, сообщает «Московский комсомолец».
По данным издания, хулиганом оказался 25-летний эпатажный деятель искусства Евгений Музалевский. В здании, на котором появилось его новое граффити, расположена резиденция посла Швейцарии.
На Музалевского составили протокол о мелком хулиганстве, а также привлекли к административной ответственности.
Ранее художник Дмитрий Аске назвал популярные места концентрации уличного искусства в столице. Аске посоветовал посетить «Винзавод», арт-пространство Artplay и территорию бывшего завода «Кристалл».