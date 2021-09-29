Художник нарисовал голову клоуна на резиденции посла Швейцарии в Москве

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве художника, который нарисовал голову клоуна на заборе особняка Олениной-Думнова. Об этом во вторник, 28 сентября, сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, хулиганом оказался 25-летний эпатажный деятель искусства Евгений Музалевский. В здании, на котором появилось его новое граффити, расположена резиденция посла Швейцарии.

На Музалевского составили протокол о мелком хулиганстве, а также привлекли к административной ответственности.

Ранее художник Дмитрий Аске назвал популярные места концентрации уличного искусства в столице. Аске посоветовал посетить «Винзавод», арт-пространство Artplay и территорию бывшего завода «Кристалл».