Художник рассказал о принятии культуры стрит-арта в Москве

Художник Кирилл Ашастин рассказал «Мосленте» о том, что москвичи становятся все более открытыми уличному искусству.

Он отметил, что в Европе существует специальная программа, благодаря которой художники могут забронировать себе нежилые городские объекты и нарисовать на них граффити. Он уточнил, что если отметиться в приложении, то полицейские не будут выписывать штраф за порчу имущества. По мнению Ашастина, сейчас и Москва движется в этом направлении. В пример он привел организацию МОЭК, которая занимается теплоснабжением в столице: она отдавала какую-то часть своих будок под рисовку граффити.

«Сначала просили рисовать зайчат и черепашек, а потом поняли, что гораздо симпатичнее выглядит, когда ребята рисуют, что хотят. У москвичей меняется восприятие, они готовы к этому и не выступают против», — уточнил он.

Ашастин привел аналогию с Нижним Новгородом и Екатеринбургом, где горожане, когда видят, что кто-то рисует, не только не звонят в полицию, но и наоборот, радуются. И расстраиваются в случае, если стрит-арт закрашивают. «И это произошло без помощи государства, благодаря самоорганизации местного комьюнити — они добились такого эффекта, что могут свободно рисовать, и жители им не противодействуют», — резюмировал он.

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