Киллер по ошибке напал на таксистку в Москве

Киллер напал на таксистку по ошибке. Историей поделился Telegram-канал «Интересная Москва».

По имеющимся данным, 43-летняя женщина-водитель сидела в своем автомобиле бизнес-класса в Рахмановском переулке в ожидании заказов. В какой-то момент в машину на заднее сиденье подсел неизвестный мужчина со словами: «Татьяна Григорьевна, у меня для вас посылка». Таксистка сказала, что он, видимо, перепутал машину, что она ничего не заказывала и зовут ее не так. Но обернувшись, женщина увидела в руке собеседника пистолет. Она испугалась, начала отводить от себя оружие и повторять, что это ошибка. Тогда киллер стал угрожать, что если его жертва продолжит сопротивляться, то «взлетит на воздух», потому что в коробке находится граната.

Выбежать из машины россиянка не могла, так как припаркованный рядом автомобиль заблокировал путь. В какой-то момент таксистке удалось убедить агрессора, что он обознался, тогда злоумышленник покинул салон авто. Женщина написала заявление в полицию.

Ранее россиянка наняла киллера для убийства мужа за 50 миллионов рублей.