Россиянка наняла киллера для убийства мужа за 50 миллионов рублей

Россиянка наняла киллера для убийства мужа. Об этом в пятницу, 14 января, сообщило агентство «Москва» со ссылкой на старшего помощника руководителя главного следственного управления СК России по Московской области Ольгу Врадий.

По имеющимся данным, еще в августе 2019 года жительница Подмосковья обратилась к компаньону супруга с предложением совершить его убийство за 50 миллионов рублей. Тот согласился, но для исполнения заказа привлек к делу еще одного человека, готового совершить преступление за три миллиона рублей.

Соучастники приобрели переделанное самодельным способом огнестрельное оружие, боеприпасы и накладную бороду для конспирации. Также заказчица передала мужчинам деньги для покупки и установки «датчика движения» на автомобиль мужа.

В процессе подготовки к убийству компаньон будущей жертвы отказался от содействия второго соучастника и решил совершить преступление самостоятельно. «10 декабря 2019 года женщина убедила мужа проследовать с его компаньоном в деревню Яковлевское городского округа Домодедово — якобы для посещения шамана с целью проведения обряда по снятию порчи. Когда мужчины прибыли на автомобиле в Домодедово, в салоне машины один из них произвел выстрел в голову другого. От полученного ранения потерпевший скончался на месте», — процитировало агентство Врадий.

Супруга покойного хотела получить деньги с имущества убитого. Для этого она переоформила коммерческую организацию, ранее принадлежавшую мужу, на третье лицо.

По словам Врадий, следователи проделали большую работу по сбору и закреплению улик. Сложность заключалась в том, что преступление совершила группа лиц в условиях неочевидности, а последовательно назначенные судебные экспертизы, в том числе генетическая, баллистическая и химическая, заняли длительное время.

Уголовное дело по обвинению 48-летней жительницы Подмосковья в организации убийства по найму, незаконном обороте оружия и мошенничестве в составе группы лиц в ближайшее время будет передано в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Подмосковье задержали совершившего убийство 21 год назад киллера.