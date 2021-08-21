Кинолог раскрыл способ правильно помочь бездомным собакам

При этом не нужно из жалости подкармливать бродячих собак и обустраивать им теплые будки.

«Многие ошибочно полагают, что, накормив бездомную собаку, они тем самым ей помогают, но это заблуждение. Если собаки привыкнут, что их кормят на данной территории, они станут считать ее своей и могут нападать, заметив чужака», — раскрыл особенности психологии животных Голубев.

Стая начинает разрастаться и охранять территорию, которую считает своей. Это естественное для бездомных собак поведение становится причиной страшных трагедий, подчеркнул кинолог.

Ранее, 17 августа, сообщалось о том, что жители подмосковных деревень в районе Мытищ начали массово жаловаться на стаю беспризорных собак, которая терроризирует округу. Так, 15 августа в деревне Манюхино около десяти собак напали на россиянина во время пробежки.

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