Китаец случайно поменялся паспортами с матерью и не смог выйти из Шереметьево

Москвичка рассказала на своей странице в Facebook о перепутавших паспорта китайцах, один из которых из-за этой случайности не смог покинуть территорию аэропорта Шереметьево.

По ее словам, один из прилетевших иностранцев неожиданно подбежал к женщине, работающей в зале аэропорта, и стал что-то объяснять ей на английском языке. «В ответ на его монолог тетенька на нашем родном сообщила, что мы в России и говорить надо по-русски. Он, к его счастью, не понял ни слов, ни интонации. Тут и подключилась моя подруга, узнав от бедняги его проблему», — написала пользовательница сети.

В итоге оказалось, что молодой человек летел вместе со своей матерью. В какой-то момент они перепутали паспорта. Мать вышла по его паспорту, а сыну повезло меньше — его по чужому документу пропускать не захотели.

Примечательно, что все китайские туристы были одеты в специальные защитные костюмы: с масками и белыми комбинезонами. В связи с этим отличить их друг от друга было сложно. «Моя подруга сообщила сотруднице аэропорта этот сюжет, и та кинулась в гущу экипированных китайцев "искать этого лоха", как сообщила служительница. Хорошо, что в этой толпе ее почти никто не понимал», — резюмировала она.

Ранее московский таксист взял с китайца шесть тысяч рублей за поездку из-за коронавируса.