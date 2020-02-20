Московский таксист взял с китайца 6000 рублей за поездку из-за коронавируса

Гражданин Китая заплатил за поездку московскому таксисту 6000 рублей на фоне распространения коронавируса. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда».

Инцидент произошел около двух недель назад. Китаец по имени Вонг прилетел на выставку в «Крокус Экспо», заранее забронировав номер в одном из отелей Московской области. В аэропорту Шереметьево его встретил таксист в медицинской маске на Volkswagen Polo и начал уговаривать мужчину поехать именно с ним, поскольку в России все боятся коронавируса и не согласятся ехать с туристами, недавно прилетевшим из Китая, поэтому нужно доплатить за возможные риски.

Вонг согласился. Ехать должны были по счетчику, дорога в чуть более 20 километров заняла больше часа. По приезде в место назначения таксист показал водителю сумму на счетчике — 6259,79 рублей. Из них 1000 рублей составила доплата за багаж и повышенная такса за выезд за пределы города. Таксист предложил китайцу скидку и взял всего 6000 рублей, водитель также выписал квитанцию.

Заселившись в отель, гость из Китая обратился к администратору с просьбой помочь ему разобраться, почему он заплатил за поездку такую сумму. «Я посмотрел чеки, стал искать, как можно связаться с кем-нибудь, но это ни к чему не привело. Тогда мы позвонили в полицию, передали данные автомобиля», — рассказал управляющий.

Журналисты также подсчитали, что поездка с добросовестным водителем на таком же автомобиле обошлась бы в приблизительно 1046 рублей, а за заплаченную сумму китаец мог поехать на машине бизнес-класса с водителем в строгом костюме.

14 февраля сообщалось, что гражданин Китая, приехавший в Москву, пожаловался в полицию на мошенников, которые похитили у него 10,8 миллиона рублей под предлогом продажи 650 тысяч медицинских масок. «Деньги заявитель внес на расчетный счет компании злоумышленников через операционную кассу, однако те свои обязательства не выполнили, маски не предоставили, деньги не возвращают», — рассказали в правоохранительных органах.

Вспышка коронавируса впервые зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Помимо Китая, случаи заболевания выявлены более чем в 20 странах. О первых двух зараженных коронавирусом в России стало известно 31 января. Оба являются гражданами КНР.

Во всем мире в настоящее время насчитывается 2129 смертей от нового коронавируса. Число зараженных возросло до 75,7 тысячи, выздоровели более 16,5 тысячи человек.

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