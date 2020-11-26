Китайцы в защитных костюмах попали на фото в московском Шереметьево
В московском аэропорту Шереметьево на фото попали пассажиры из Китая в защитных костюмах. Снимок размещен в Twitter-аккаунте «Дикая Москва».
На кадре видно, как пассажиры с багажом ожидают своего рейса. Некоторые из них спят на чемоданах, а один расположился на детской горке.
Китайцы в "Шереметьево" pic.twitter.com/0S2IRVIE9Z— Дикая Москва (@WildWildMoscow) November 25, 2020
Один из комментаторов предположил, что для выбора столь серьезной экипировки у пассажиров есть веская причина. «Там явно какие-то репрессии за положительный тест на ковид», — шутливо подписал он фотографию, имея в виду строгие ограничения, введенные в Китае на фоне пандемии коронавируса.
Ранее в сети появился ролик, на котором запечатлена надвигающаяся «вторая волна коронавируса» в Москве-реке. На кадрах двое мужчин стоят на набережной и смотрят на проплывающую мимо яхту. Затем они замечают в реке огромные фигуры частиц коронавируса. Один из героев ролика напоминает о необходимости носить защитную маску.
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