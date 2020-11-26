Китайцы в защитных костюмах попали на фото в московском Шереметьево

Один из комментаторов предположил, что для выбора столь серьезной экипировки у пассажиров есть веская причина. «Там явно какие-то репрессии за положительный тест на ковид», — шутливо подписал он фотографию, имея в виду строгие ограничения, введенные в Китае на фоне пандемии коронавируса.

Ранее в сети появился ролик, на котором запечатлена надвигающаяся «вторая волна коронавируса» в Москве-реке. На кадрах двое мужчин стоят на набережной и смотрят на проплывающую мимо яхту. Затем они замечают в реке огромные фигуры частиц коронавируса. Один из героев ролика напоминает о необходимости носить защитную маску.

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