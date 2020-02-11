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Клиники решили нажиться на испугавшихся коронавируса москвичах

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Несколько частных клиник в Москве решили нажиться на испугавшихся коронавируса горожанах и предлагали провести диагностику. Об этом сообщается в Telegram-канале RT.

В рекламе и на сайтах медицинских учреждений предлагалось диагностировать коронавирус с помощью рентгена легких, МРТ, общеклинических анализов и других базовых медицинских процедур. Кроме того, москвичам советовали лечиться с помощью врачей клиник.

«Эти дорогостоящие предложения не соответствуют действительности и являются намеренным введением потенциальных потребителей в заблуждение», — рассказали в столичном антимонопольном ведомстве. Клиникам вынесли предупреждения с требованием прекратить распространять недостоверную информацию. Предписание должно быть исполнено в течение десяти дней.

Ранее житель Москвы решил напугать пассажиров столичного метро и изобразил припадок, якобы вызванный коронавирусом. Он рассказал, что хотел провести социальный эксперимент и узнать, готовы ли москвичи помочь человеку, зараженному коронавирусом. Полиция задержала молодого человека и возбудила уголовное дело о хулиганстве.

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