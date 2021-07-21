Колесный диск покалечил ехавшую за рулем москвичку

Москвичка оказалась в больнице после того, как в лобовое стекло ее автомобиля влетел чужой колесный диск. Об этом сообщает Telegram-канал «Московского комсомольца».

Женщина, работающая похоронным агентом, ехала за рулем Nissan Qashqai по Северо-Восточной хорде. Как сообщает канал, внезапно в лобовое стекло автомобиля ударила металлическая «болванка». Предположительно кто-то из ехавших впереди водителей потерял колесный диск, который разлетелся на куски.