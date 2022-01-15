Коллега Куравлева призвал россиян молиться за госпитализированного актера

Коллега госпитализированного актера Леонида Куравлева, актер Егор Бероев, призвал россиян молиться за него. Соответствующее обращение он опубликовал на личной странице в Instagram.

«Леонид Вячеславович сейчас очень болеет. Помолимся за него! Это потрясающий человек и великолепный актер! Мне посчастливилось работать с ним в фильме "Железнодорожный романс" Ивана Ивановича Соловьева», — написал Бероев.

Почти 20 тысяч фолловеров актера поддержали призыв лайками, а около восьми сотен — комментариями с пожеланиями выздоровления заболевшему.

О госпитализации Куравлева с пневмонией стало известно во вторник, 11 января. В Коммунарку его отвезли из Центра долголетия и реабилитации, где он проживал последние полгода.