Леонид Куравлев попал в реанимацию с пневмонией

Советский и российский киноактер, народный артист РСФСР Леонид Куравлев попал в больницу в Коммунарке с пневмонией. Об этом сообщает ТАСС.

«Леонид Вячеславович находится в Коммунарке. Врачи его лечат от пневмонии. Тесты на ковид отрицательные. Мы надеемся на его выздоровление, и для этого есть основания, по словам врачей. Это вся информация», — рассказал сын актера.

В Коммунарке уточнили, что 85-летний Куравлев находится в четвертой реанимации в тяжелом состоянии.

Ранее активисты провели массовый флешмоб, выстроившись в слово «спасибо» у окон больницы в московском районе Коммунарка, где многие москвичи лечились от коронавируса.