Коммунальщики позаботились о машине москвича при стрижке газона

Коммунальщики позаботились о машине москвича, прикрыв ее картоном при стрижке газона. Соответствующее видео опубликовано в Telegram.

На кадрах видно, как мужчина косит траву газонокосилкой рядом с парковкой. В это время двое других стоят возле автомобиля, закрыв его разобранной картонной коробкой.

Где именно снят ролик, не уточняется.

Ранее в июне сообщалось о необычном способе стрижки газона, который нашли московские коммунальщики. Работники подняли включенную газонокосилку на вершину склона с помощью веревок, а затем опустили вниз, где ее принял еще один сотрудник коммунальных служб и направил на следующий участок.

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