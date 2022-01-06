Коммунальщики придумали новые способы использования малярного скотча

Участник группы Facebook «Таганка. Соседи» выложил фото, на которых видно, что малярным скотчем заклеен скол на лестнице в подъезде, зафиксированы наличники на окнах, а также закреплено новое зеркало в лифте.

В комментариях пользователи возмутились безответственному отношению к работе сотрудников коммунальных служб и предложили придумать свои способы использования такого скотча. «Можно заклеивать рот и глаза недовольным жителям, ничего не увидят и ничего никому не расскажут», — с сарказмом написали москвичи.

Другие юзеры все же предложили решать проблему и писать жалобы на портал мэра — «Наш Город». По словам жителей, если это не поможет, то следует идти с данными фотографиями в прокуратуру и писать заявление на работников «Жилищника».

Ранее россияне сравнили покраску ступенек у подъезда в мороз с нанотехнологиями.