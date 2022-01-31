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Коммунальщики в Москве вместе с сосульками сбили рекламные вывески

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Коммунальщики в Москве вместе с сосульками сбили рекламные вывески
Кадр: Telegram-канал «Москва сейчас»

Сотрудники коммунальных служб на востоке Москвы, сбивая лед с крыши здания, не огородили территорию лентой и вместе с сосульками сбили рекламные вывески. Видео опубликовал Telegram-канал «Москва сейчас».

В комментариях москвичи отметили, что столкнулись с похожей ситуацией на Войковской. «Сбивают ничего не огородив, одного человека чуть не прибили. И эти сосульки летали во все стороны: на балконы, в окна, стекла, по кондиционерам, по антеннам спутниковым, по магазинам», — возмущенно написал один из пользователей.

Также под публикацией жители столицы посоветовали обращаться с данным видео в правоохранительные органы, а также привели примеры того, как они выигрывали судебные дела. «Три года назад прилетело моей машине на капот такое счастье. Судилась с управляющей. Нервов и крови попили, но я выиграла», «Я выигрывал суд у «Жилищника». Заняло девять месяцев и еще потом три месяца деньги переводили», — уточнили юзеры.

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