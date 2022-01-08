В Химках коммунальщики присыпали огромную яму снегом

Жители подмосковных Химок пожаловались на огромную дыру в тротуаре, появившуюся на месте ранее уложенной там плитки. Публикация появилась в группе «Типичные Химки» во «В Контакте».

Россияне приложили фотографии, на которых изображена большая дыра, образовавшаяся на оживленной улице. Через некоторое время местные власти отчитались о ликвидации проблемы в комментариях к топику, однако оказалось, что коммунальщики просто забросали яму снегом и плотно его притоптали. Это было видно по фото, которое опубликовали в ответ местным жителям. После многочисленных неодобрительных комментариев администрация Химок удалила первоначальный снимок и на следующий день опубликовала новый — с отремонтированным дорожным покрытием.

Первое фото с засыпанной ямой опубликовали в Telegram-канале «Топор 18+».

Ранее пользователь сети выложил фото, на которых видно, что малярным скотчем заклеен скол на лестнице в подъезде, зафиксированы наличники на окнах, а также закреплено новое зеркало в лифте. В комментариях пользователи возмутились безответственному отношению к работе сотрудников коммунальных служб и предложили придумать свои способы использования такого скотча.