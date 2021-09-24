Коммунальщики закрасили дореволюционную плитку в центре Москвы

Сотрудники коммунальных служб решили закрасить историческую плитку на полу в подъездах нескольких домов на Новом Арбате в центре города. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва 24».

На опубликованных кадрах запечатлен покрытый коричневой краской плиточный пол, причем он закрашен не целиком, а частично. Посередине коммунальщики оставили полосу плитки в ее первоначальном виде. Отмечается, что местные жители не оценили такого решения ГБУ «Жилищник».