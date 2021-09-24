Коммунальщики закрасили дореволюционную плитку в центре Москвы
Сотрудники коммунальных служб решили закрасить историческую плитку на полу в подъездах нескольких домов на Новом Арбате в центре города. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва 24».
На опубликованных кадрах запечатлен покрытый коричневой краской плиточный пол, причем он закрашен не целиком, а частично. Посередине коммунальщики оставили полосу плитки в ее первоначальном виде. Отмечается, что местные жители не оценили такого решения ГБУ «Жилищник».
По данным Telegram-канала «Город для людей», рабочие закрасили дореволюционную метлахскую плитку 1913 года. Жители дома пытались остановить коммунальщиков, но не смогли. Уточняется, что эмаль, которой закрасили керамику, не подходит для покраски полов. Жители направили заявление в полицию.
Ранее дворник, красящий асфальт на Ухтомской улице в Москве, попал на фото и развеселил пользователей сети. Одна из подписчиц возмутилась действиями мужчины и заявила, что те, кто принимал подобное решение, «тронулись головой».
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