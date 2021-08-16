Контролировать недвижимость в Москве станут по-новому

Благодаря новому сервису москвичи смогут оперативно получать необходимую информацию о законности использования определенного земельного участка или объекта капитального строительства. Для этого не нужно будет обращаться в Госинспекцию, достаточно просто воспользоваться сервисом.

«Вопрос действительно актуален — с начала года ведомство выявило почти 960 объектов самостроя. Этот сервис будет полезен как гражданам, так и бизнесу, чтобы не купить или не арендовать незаконный объект», — объяснил Ефимов.

Для получения информации необходимо будет отправить в чат кадастровый номер интересующего объекта. Получить его можно на сайте pkk.rosreestr.ru, введя интересующий адрес.

Ранее в мае аналитики зафиксировали рекорд на рынке недвижимости в новостройках Старой Москвы. Стоимость квадратного метра во всех домах классов стандарт и комфорт впервые превысила 200 тысяч рублей. Например, средняя цена за «квадрат» в Юго-Западном округе составляет 210 тысяч рублей. Это минимальный уровень на рынке новостроек в столице.

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