В сети поспорили о происхождении коренных москвичей

Фотография памятника Юрию Долгорукому заставила пользователей сети поспорить, кого можно считать коренным москвичом. Дискуссия разгорелась в Facebook-группе «О Москве и москвичах (О тебе и обо мне)».

На снимке изображен монумент основателю столицы, первому суздальскому князю Юрию Долгорукому. Памятник установили в 1954 году на Тверской площади, напротив здания мэрии. «Самый старый москвич», — в шутку назвал композицию автор топика.

«Неправда ваша, дяденька! "Москвич" это тот, кто из Москвы. И не приехал из нее, а коренной житель», — прокомментировали происхождение Долгорукого в комментариях. Автор возразил, что надпись на памятнике гласит: «Основателю Москвы Юрию Долгорукому», и по такой логике князя можно назвать первым коренным москвичом.

С такой позицией согласились не все. «Вообще-то коренной москвич — это тот, кто родился в Москве или жил до 1940 года. Во всяком случае, так считалось», — отметила одна из пользовательниц. Кто-то заявил, что этот вопрос не имеет такого значения, ведь столицу можно назвать «городом приезжих и пришлых».

Ранее российский журналист и телеведущий Максим Никулин назвал отличительное качество москвичей от жителей других городов. По его словам, москвич — это человек, которого вне Москвы не очень любят.