Коронавирус привел к масштабному отлову диких животных в Москве

Эпидемия коронавируса привела к масштабной дератизации и отлову диких животных в Москве. Об этом сообщила руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева на коллегии ведомства, пишет РИА Новости.

Это, по ее словам, связано с необходимостью предотвратить распространение смертельного вируса в столице. «Сегодня проводятся все меры профилактического характера, и когда возникают какие-то вопросы, мы на все отвечаем, нам звонят москвичи», — рассказала она.

Андреева подтвердила, что в Москве приняты беспрецедентные меры. Речь идет о контроле всех прилетающих из Китая и других стран в московских аэропортах, отслеживаются транзитные рейсы. В то же время глава столичного управления Роспотребнадзора отметила, что люди с пониманием относятся ко всем процедурам, поскольку никто не хочет заболеть.