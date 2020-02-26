Коронавирус привел к масштабному отлову диких животных в Москве
Эпидемия коронавируса привела к масштабной дератизации и отлову диких животных в Москве. Об этом сообщила руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева на коллегии ведомства, пишет РИА Новости.
Это, по ее словам, связано с необходимостью предотвратить распространение смертельного вируса в столице. «Сегодня проводятся все меры профилактического характера, и когда возникают какие-то вопросы, мы на все отвечаем, нам звонят москвичи», — рассказала она.
Андреева подтвердила, что в Москве приняты беспрецедентные меры. Речь идет о контроле всех прилетающих из Китая и других стран в московских аэропортах, отслеживаются транзитные рейсы. В то же время глава столичного управления Роспотребнадзора отметила, что люди с пониманием относятся ко всем процедурам, поскольку никто не хочет заболеть.
В феврале о мерах борьбы с коронавирусом в Москве рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Так, в рамках недопущения распространения смертельного вируса в Москве были помещены под карантин около 2,5 тысячи человек, прибывших из Китая. Кроме того, мониторинг приехавших из КНР граждан ведут сотрудники метрополитена и Мосгортранса совместно с полицией и скорой помощью.
В общей сложности в мире заболели новым типом коронавируса около 80,3 тысячи человек. Из них более 2,7 тысячи скончались, а свыше 27,8 тысячи — излечились. Помимо Китая, где впервые выявили вирус, случаи заболевания COVID-19 зафиксированы более чем в 30 странах мира.
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