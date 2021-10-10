Кортеж из шести автомобилей открыл стрельбу на севере Москвы

Кортеж из шести автомобилей открыл стрельбу в Москве. По информации телеканала РЕН ТВ, инцидент произошел в районе дома №86 на Дмитровском шоссе на севере столицы.

Источник сообщил, что перед тем, как открыть стрельбу, машины двигались друг за другом.

Причины произошедшего устанавливаются. Все участники кортежа задержаны для выяснения обстоятельств.

Информация о пострадавших на данный момент неизвестна.

Ранее в Москве задержали троих мужчин после того, как один из них открыл стрельбу из открытого люка автомобиля Mercedes. В салоне иномарки находились уроженцы Дагестана от 28 до 34 лет. По факту инцидента возбудили уголовное дело.