Троих мужчин задержали после стрельбы из автомобиля Mercedes в Москве

Правоохранители задержали троих мужчин после того, как один из них открыл стрельбу из автомобиля Mercedes. Инцидент произошел на Киевском шоссе в Москве. Об этом в воскресенье, 3 октября, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу управления МВД по городу.

О стрельбе в полицию заявил один из очевидцев. По его словам, вечером в пятницу, 1 октября, с Кольцевой автодороги на Киевское шоссе съехала иномарка белого цвета. В салоне автомобиля находились трое мужчин, один из которых стрелял через открытый люк машины.

После обращения заявителя правоохранители перекрыли выезды из Московского района, в результате чего спустя некоторое время дебоширов удалось задержать. В салоне иномарки находились трое уроженцев Дагестана от 28 до 34 лет. Также там обнаружили охолощенный автомат АК-74, 30 холостых патронов, муляж гранаты и нож.

На данный момент по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Стрелявшего из оружия мужчину могут арестовать.

Ранее сообщалось, что женщина пожаловалась полицейским, что сосед угрожает ее убить и стреляет из оружия, похожего на автомат. Исследование найденных пуль подтвердило, что пистолет относится к категории огнестрельного оружия. На подозреваемого завели уголовные дела.