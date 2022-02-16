Московские косметологи заставили клиентку взять кредит на сотни тысяч рублей

Московские косметологи заставили 44-летнюю женщину взять кредит на сотни тысяч рублей якобы для лечения волос, сообщил телеканал РЕН ТВ.

По информации источника, клиентка решила прийти в косметологическую клинику, чтобы сделать чистку лица. Но в ходе консультации врач начала рассказывать пациентке, что у нее плохие волосы, и предложила лечение, стоимость которого оценила в 660 тысяч рублей.

В результате женщина отказалась платить такую сумму, однако сотрудники клиники убедили ее взять кредит на 110 тысяч рублей и все же начать лечение, которое ей якобы поможет. После этого ей пришлось оформить в различных банковских организациях еще несколько кредитов на сотни тысяч рублей.

Проделанные процедуры на клиентку никакого эффекта не оказали, а работники косметологической клиники на связь с журналистами выходить отказались.

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