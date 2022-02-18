Россияне нашли объяснение красоте и неповторимости женщин 60-х

В Facebook-группе «О Москве и москвичах (О тебе и обо мне)» россиянин поделился картиной «Москвичка», написанной народным художником России Станиславом Никиреевым в 1964 году. В комментариях под его постом пользователи отметили, что женщины тех времен сильно отличались от нынешних, и нашли объяснение их неповторимости.

«В 60-е годы люди прекрасно выглядели. Стильные, элегантные. Очень много было красивых женщин, девушек и актрис. Достаточно вспомнить прекрасные фильмы того времени с их особой стилистикой», — написал один из фолловеров интернет-сообщества. Другая отметила, что россиянки тех времен были неповторимыми, потому что шили одежду сами или обращались в ателье. «К сожалению, все в прошлом... Жаль, что подобного мы больше не видим», — отметил еще один юзер.

Несколько человек подчеркнули отличительные черты жительницы столицы, которые разглядели в героине картины. «Вот такая она, москвичка. Уверенная в себе, красивая, довольная жизнью. Она никуда не торопится», «Настоящий взгляд москвички... Уловил доброту и иронию», — написали они.

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