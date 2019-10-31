Крестящегося мужчину в рясе посреди московской улицы сняли на видео

На одной из столичных улиц заметили неизвестного, который был одет как священнослужитель. Соответствующий ролик был опубликован в четверг, 31 октября, в Telegram-канале «Московские новости».

По его информации, видео было снято на проспекте Вернадского. На размещенных в сети кадрах виден мужчина в черной рясе, который накладывает крестное знамение на проезжающие мимо автомобили и на себя.