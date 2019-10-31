Крестящегося мужчину в рясе посреди московской улицы сняли на видео
На одной из столичных улиц заметили неизвестного, который был одет как священнослужитель. Соответствующий ролик был опубликован в четверг, 31 октября, в Telegram-канале «Московские новости».
По его информации, видео было снято на проспекте Вернадского. На размещенных в сети кадрах виден мужчина в черной рясе, который накладывает крестное знамение на проезжающие мимо автомобили и на себя.
В январе прошлого года пользователи социальных сетей обратили внимание на фотографию священника с радиопередатчиком в ухе. Снимок был сделан на литургии, которую вел патриарх Московский и все Руси Кирилл, на ней присутствовал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Некоторые предположили, что служитель церкви был переодетым сотрудником Федеральной службы охраны.
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