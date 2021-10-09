Крупную сеть химчисток в Москве обвинили в воровстве
Житель столицы пожаловался на крупную сеть московских химчисток «Диана», обвинив ее сотрудников в воровстве. О сервисе «с низкой социальной ответственностью» мужчина рассказал на своей странице в Facebook.
По словам москвича, он отдал свой ковер в химчистку еще 28 августа. Вещь обещали вернуть 17 сентября, однако не привезли до сих пор. «Я всякое видел за довольно долгую потребительскую жизнь, но чтобы солидная компания занималась гоп-стопом и тырила у населения ковры (ладно бы персидский был, а тут скромняга из Hoff) — это что-то запредельное», — написал мужчина.
Также он подчеркнул, что две недели назад добился от сотрудников химчистки нового срока выполнения заказа — ковер должен был вернуться к владельцу 5 октября, затем дату перенесли еще на двое суток и в итоге заявили, что привезти вещь в указанную дату не смогут.
«Тем временем генеральный директор сети химчисток "Диана" Елена Маркевич (15 лет в индустрии) на сессии BSIEM-IBS Moscow 2021 (не знаю, что это, но звучит солидно) рассказала о корпоративной социальной ответственности компании "Диана". Ну, вот и слоган родился: "Диана" — химчистка с низкой социальной ответственностью. Или так можно: "Диана" — химчистка легкого поведения!» — подытожил москвич.
В комментариях подписчики предложили мужчине обратиться в суд или попробовать решить вопрос в досудебном порядке.
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