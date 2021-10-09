Крупную сеть химчисток в Москве обвинили в воровстве

Также он подчеркнул, что две недели назад добился от сотрудников химчистки нового срока выполнения заказа — ковер должен был вернуться к владельцу 5 октября, затем дату перенесли еще на двое суток и в итоге заявили, что привезти вещь в указанную дату не смогут.

«Тем временем генеральный директор сети химчисток "Диана" Елена Маркевич (15 лет в индустрии) на сессии BSIEM-IBS Moscow 2021 (не знаю, что это, но звучит солидно) рассказала о корпоративной социальной ответственности компании "Диана". Ну, вот и слоган родился: "Диана" — химчистка с низкой социальной ответственностью. Или так можно: "Диана" — химчистка легкого поведения!» — подытожил москвич.

В комментариях подписчики предложили мужчине обратиться в суд или попробовать решить вопрос в досудебном порядке.

Ранее россияне массово пожаловались на московские пункты выдачи товаров одного из крупнейших интернет-магазинов в стране Wildberries. Клиентам не понравился беспорядок в пунктах выдачи и большое количество мусора внутри.