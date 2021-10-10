Ксения Собчак прокомментировала смертельное ДТП со своим участием

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак прокомментировала ДТП со смертельным исходом, которое произошло в Сочи с ее участием. Пост о случившемся она опубликовала в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

Журналистка сообщила, что находится дома с сотрясением мозга и многочисленными травмами. Собчак подчеркнула, что ей предлагали госпитализацию в Сочи, но она в плохом самочувствии вылетела из аэропорта, чтобы увидеться с сыном. Ведущая добавила, что ее ожидает обследование из-за ушиба внутренних органов и упомянутых ранее травм.

Собчак пояснила, что Mercedes не принадлежит ей, человек за рулем не является ее постоянным водителем. По словам ведущей, в автомобиле помимо нее находилась ассистентка и другие сотрудники ее команды. «Я не подгоняла водителя, конечно же. Никто из нас не подгонял. Во время поездки я общалась по работе в Zoom и есть запись того, как я это делаю», — написала Собчак.

«Я в ужасе и шоке от того, что погибли люди, будем связываться с родными», — заявила журналистка. Она сообщила, что после ДТП уехала на другой машине, но предварительно ее директор вызвал на место скорую помощь и проверил, можно ли как-то еще помочь пассажирам другой машины.

Кроме того, телеведущая вспомнила последнюю запись в своем Instagram-аккаунте, которая вышла сегодня утром. В ней Собчак рассказывает о «трех важных правилах» счастья и никак не комментирует аварию. Многие пользователи сочли публикацию неуместной из-за случившегося накануне ДТП. «Пост в Instagram с утра вышел с отложки, его забыли снять», — объяснилась журналистка.

Ранее стало известно, что 35-летняя жительница Подмосковья погибла в аварии в Сочи из-за опасного маневра автомобиля Mercedes. В салоне машины, спровоцировавшей ДТП, находилась Собчак.