Жительница Подмосковья погибла в ДТП с участием Ксении Собчак
35-летняя жительница Подмосковья погибла в ДТП по дороге в сочинский курорт Красная Поляна. По информации Telegram-канала Readovka, в арендованном автомобиле Mercedes, который спровоцировал аварию, находилась телеведущая Ксения Собчак.
На кадрах с места событий, опубликованных в сети, видно, что на дороге лежит труп. В стороне стоит автомобиль Mercedes, у которого полностью отвалилась передняя часть. На место прибыл автомобиль скорой помощи.
Источник сообщил, что за рулем арендованной машины находился уроженец Армении. Он допустил опасный маневр на дороге, который привел к столкновению с иномаркой Volkswagen и гибели женщины.
Позднее стало известно, что Собчак и водителю не потребовалась медицинская помощь. Ведущая возвращалась с корпоратива, где выступала вместе с певицей Земфирой. После ДТП она пересела в такси и доехала до аэропорта Сочи, улетев на запланированном рейсе.
Ранее водитель спорткара Audi погиб на дороге в Москве. Автомобиль загорелся, после чего разорвался на мелкие части. Человеку за рулем не удалось выжить.