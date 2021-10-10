Жительница Подмосковья погибла в ДТП с участием Ксении Собчак

Источник сообщил, что за рулем арендованной машины находился уроженец Армении. Он допустил опасный маневр на дороге, который привел к столкновению с иномаркой Volkswagen и гибели женщины.

Позднее стало известно, что Собчак и водителю не потребовалась медицинская помощь. Ведущая возвращалась с корпоратива, где выступала вместе с певицей Земфирой. После ДТП она пересела в такси и доехала до аэропорта Сочи, улетев на запланированном рейсе.

Ранее водитель спорткара Audi погиб на дороге в Москве. Автомобиль загорелся, после чего разорвался на мелкие части. Человеку за рулем не удалось выжить.