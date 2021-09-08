Куча дров в центре Москвы напомнила россиянам о войне

Москвичи вспомнили, что этими дровами в годы войны топили печки-буржуйки.

«Дедушка рассказывал, что буржуйки ставили. Бараков было много, а там только печки», «Это 1941 год. Я так понимаю, что война уже началась и никто еще не знает, как далеко дойдут немецко-фашистские захватчики. Так что дрова для трудного времени были полезной помощью», — написали подписчики паблика.

В августе архивное фото роскошно одетых покупателей в Петровском пассаже рассорило россиян. Многие указали, что для Советского Союза 1947 год был самым голодным годом, и эта фотография — постановочная, так как люди того времени не могли себе позволить дорогую одежду и обувь.

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