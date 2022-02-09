Россияне назвали преимущества кукол времен СССР перед Барби

Пенсионерка поделилась воспоминаниями о том, что можно было увидеть на полках советских детских магазинов. В комментариях под ее постом в Facebook-группе «Москва моя» пользователи вспомнили свои любимые игрушки и назвали преимущества кукол времен СССР перед Барби.

Россиянка опубликовала фотографии с куклами из «Детского мира», сделанные в 1959 году. «Скоро моей правнучке исполнится три года, хочу ей такую же подарить», — написала она. Большинство юзеров отметили, что в современных магазинах подобных игрушек уже не встретить, однако некоторые поделились, где можно найти похожие.

«До середины 80-х в «Детском мире» продавались куклы на любой вкус и кошелек. А уж ГДРовские куклы какие были! Отдельно можно было одежду и туфельки к ним покупать. Я помню отлично», «Кукол хватало разнообразных и в 70-х, и в 80-х... Но гонялись именно за ГДРовскими», «У меня такая большая кукла до сих пор хранится. Помню восторг, когда мне ее подарили в детстве. Как она меня встречала после детского сада… Моя Мальвина!», — написали фолловеры интернет сообщества. Несколько человек упомянули, что нынешние куклы совсем другие, намного скромнее по исполнению. Одна из участниц дискуссии отметила, что кукол времен СССР до сих пор можно купить у коллекционеров, но за довольно большие деньги.

«У коллеги внучка просила куклу. Подарили ей Барби. Малышка разочарована, Барби оттолкнула: это, говорит, тетя, а я хочу куклу!» — поделилась историей одна из пользовательниц сети. В ответ ей другая отметила, что с детства мечтала именно о Барби, с длинными руками и ногами, но у нее были только пупсы. «Мне бы такие игрушки в детстве, как у моих детей…» — заключила она. Еще одна россиянка подчеркнула, что советские игрушки формировали эстетический вкус у детей, а пластиковые Барби с одинаковыми, безумными лицами на такое не способны.

Ранее москвичка купила элитные апартаменты за миллионы рублей для своих кукол Барби.