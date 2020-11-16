Культовое место Москвы показали с разницей в 100 лет

Ворота Центрального московского ипподрома показали на фотографиях с разницей в 100 лет. Снимки опубликованы в Twitter-аккаунте «Дикая Москва».

На кадрах культовое место столицы запечатлено в начале XX века и в наши дни.

Ворота на Беговую аллею Центрального московского ипподрома украшают конные фигуры скульптора и художника Константина Клодта. Лошади символизировали въезд к ипподрому с Петербургского, а в настоящее время Ленинградского шоссе.

Кованые ворота пропали примерно в 1960-е годы, а скульптуры стоят до сих пор.

Ранее пользователи сети сравнили Москву при бывших мэрах столицы Гаврииле Попове, Юрии Лужкове, а также при нынешнем градоначальнике Сергее Собянине. На кадрах, в частности, запечатлены улицы Москвы в 90-х годах и в 2020-м.

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