Москвичи обратили внимание на экзотический способ передвижения доставщиков еды. Кадр с изображением курьера на лыжах опубликовали в группе Facebook «Москва Моя». Фолловеры сравнили работника доставки с олимпийским чемпионом.

На фото мужчина передвигается по заснеженной столице на лыжах, предположительно, горных. «В повседневной жизни он обычный курьер, но в душе — олимпийский чемпион!» — написала автор поста.

Пользователи в комментариях с юмором отреагировали на публикацию. «Ноу-хау: на горных лыжах, да беговым стилем», — отметил один из подписчиков. А кто-то написал, что пусть лучше доставщики ездят на лыжах, хоть и горных, а не на велосипеде по снегу. «Лучше так! А то идешь и думаешь, как бы не сбили», — пожаловались юзеры.

Ранее между курьерами и роботами заметили конкуренцию в Москве.