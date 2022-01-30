Сегодня в 21:45
1 мин.

Между курьерами и роботами заметили конкуренцию в Москве

Новости /
Между курьерами и роботами заметили конкуренцию в Москве
Фото: страница «Airport/Sokol Da Neighborhood» в Facebook

В одном из Telegram-каналов россиянка заметила фотографию, на которой запечатлена «конкуренция» между курьерами и роботами-доставщиками. Снимком она решила поделиться с подписчиками группы Facebook Airport/Sokol Da Neighborhood.

«Конкуренция на районе. Валли такой беззащитный», — написала женщина в посте. Также она добавила, что кадр был сделан на пересечении улиц Черняховского и Красноармейской.

Большинство комментаторов встало на сторону робота. «Этот робот-доставщик сегодня стоял на светофоре, терпеливо ждал зеленого. В это время на красный перед самой машиной пронесся курьер на велике. Я за роботов!» — заявил один из подписчиков.

У некоторых пользователей сети электронный агрегат вызвал положительные эмоции. «Он выглядит, как малыш робот, который ищет маму», «У меня сын в Хамовниках живет, их там полно. Жители очень тепло относятся, помогают выбраться из снега и вообще считают их маленькими собачками», — написали жители столицы.

Однако нашлись и те, кто сообщил, что перевозить мелкие грузы могут и люди. Роботов лучше запрограммировать на расчистку улиц от снега и льда, заявили некоторые москвичи.

Ранее россияне предсказали войну дворников с роботами.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.