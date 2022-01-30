Между курьерами и роботами заметили конкуренцию в Москве

В одном из Telegram-каналов россиянка заметила фотографию, на которой запечатлена «конкуренция» между курьерами и роботами-доставщиками. Снимком она решила поделиться с подписчиками группы Facebook Airport/Sokol Da Neighborhood.

«Конкуренция на районе. Валли такой беззащитный», — написала женщина в посте. Также она добавила, что кадр был сделан на пересечении улиц Черняховского и Красноармейской.

Большинство комментаторов встало на сторону робота. «Этот робот-доставщик сегодня стоял на светофоре, терпеливо ждал зеленого. В это время на красный перед самой машиной пронесся курьер на велике. Я за роботов!» — заявил один из подписчиков.

У некоторых пользователей сети электронный агрегат вызвал положительные эмоции. «Он выглядит, как малыш робот, который ищет маму», «У меня сын в Хамовниках живет, их там полно. Жители очень тепло относятся, помогают выбраться из снега и вообще считают их маленькими собачками», — написали жители столицы.

Однако нашлись и те, кто сообщил, что перевозить мелкие грузы могут и люди. Роботов лучше запрограммировать на расчистку улиц от снега и льда, заявили некоторые москвичи.

Ранее россияне предсказали войну дворников с роботами.