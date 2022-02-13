Фотографирующий памятник курьер разозлил россиян

Снимок курьера на велосипеде, остановившегося для того, чтобы сфотографировать памятник артисту Юрию Никулину в Москве, разозлил россиян. Фото опубликовали в Facebook-сообществе «Москва моя».

«Ох уж эти доставщики на велосипедах», — подписала автор топика. Пользователи сети принялись рассуждать о том, что работники доставки часто опаздывают на заказы из-за подобных задержек на улице. Другие же начали защищать курьеров, отмечая их тяжелую работу.

«Многих они, конечно, раздражают, но они же не виноваты. Они работают, а не воруют. И сейчас, в период пандемии им просто надо сказать спасибо», «Приезжие… И никогда этот город, культура не будут родными. Ни им, ни их детям. Гость, который приехал подзаработать денег независимо от того, сколько он прожил в этой стране — гость. И никак иначе», «Интересно, а что Юрий Владимирович говорит курьеру?» — прокомментировали подписчики сообщества.

Ранее между курьерами и роботами заметили конкуренцию в Москве.