Курьер напал на мужчину с ребенком в Подмосковье

В подмосковном Одинцове курьер напал на мужчину с ребенком после сделанного замечания о парковке. Об этом в среду, 8 декабря, сообщила «Комсомольская правда».

По данным источника, отец с семилетней дочерью шли из детского сада и впереди заметили большую машину сервиса доставки, водитель которой заехал на тротуар и решил припарковаться прямо посреди пешеходной дорожки. Мужчина с ребенком подошел ближе к автомобилю, сделал замечание водителю и попросил убрать авто, однако в ответ услышал отказ в грубой форме.

«Я окликнул водителя, сказал, что он перегородил весь тротуар и теперь тут никак не пройти. Показал ему, что рядом есть свободные парковочные места, попросил переставить машину. В ответ водитель меня послал. Я попросил его снова, стал объяснять, что здесь ходит много людей: гуляют мамы с колясками, родители с детьми идут из детского сада, который за углом. Но водитель никак не отреагировал и в грубой форме отказался переставлять авто», — объяснил пострадавший.

Мужчина решил не связываться с агрессивным водителем и, взяв ребенка за руку, попытался пройти, но нечаянно задел автомобиль курткой. Курьер, наблюдавший за действиями мужчины из салона, вышел, подбежал к отцу девочки и сильно ударил его по голове. Пострадавший оттолкнул агрессивного водителя в сторону и загородил собой девочку.

Увидев потасовку, к машине подошла женщина с двумя детьми, которая стала кричать на курьера и требовать, чтобы он прекратил избивать мужчину и убрал машину. Водитель сел за руль и сразу же переставил автомобиль на обычную парковку, которая все это время была свободна.

Потерпевший сделал несколько фотографий автомобиля нападавшего и обратился в полицию с заявлением о нападении. Также он написал в техническую поддержку сервиса доставки, где сообщил о случившемся инциденте. Там обещали разобраться в сложившейся ситуации, однако до сих пор не связались с пострадавшим и не сообщили о результатах проверки. Был ли уволен агрессивный водитель — в настоящее время неизвестно.

Ранее курьер на велосипеде покалечил семилетнего ребенка в Москве.