Кузена Хабиба Нурмагомедова привезли в московский изолятор

Двоюродного брата бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Усмана Нурмагомедова вместе с его знакомым, вторым участником резонансного ДТП, доставили в московский изолятор временного содержания. Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщает «МК».

По данным источника, здесь задержанные будут находиться до суда. На данный момент известно, что автомобиль с Нурмагомедовым и его знакомым по пути в аэропорт в Каспийске не остановился по требованию сотрудника полиции, после чего сбил правоохранителя, в результате чего мужчина получил телесные повреждения.

Сам же кузен известного бойца одновременно с появившейся в сети информацией о ДТП с его участием публиковал фотографии в социальные сети, заявляя, что с ним все хорошо и он находится в спортивном зале.

Ранее стало известно, что Нурмагомедов сбил капитана полиции Алексея Назарова, сотрудника подразделения по борьбе с экстремизмом. Капитана прикомандировали в Дагестан из Нижегородской области.