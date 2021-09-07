Lamborghini лишенного прав блогера Гасанова остановили в Москве за нарушение ПДД

Сотрудники правоохранительных органов остановили в Москве Lamborghini, принадлежащий российскому блогеру Гусейну Гасанову за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел на Краснопресненской набережной. За рулем машины оказался мужчина без водительского удостоверения. На него выписали административный протокол за езду без прав.

Отмечается, что на имя лишенного водительского удостоверения Гасанова продолжают приходить штрафы, их уже более десяти.

В конце июля сообщалось, что Никулинский суд Москвы лишил Гасанова водительских прав на полтора года. Также он должен был оплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!